Je rencontrais trop brièvement Silvio Messana au restaurant L’Express la semaine dernière avec cette impression que, si c’est l’homme qui fait le vin, le vin, c’est aussi l’homme. Discrétion et courtoisie, mais aussi contact immédiat et sans chichis. On va ici au coeur du fruit, avec sincérité, clarté, générosité, sans un millilitre de prétention. (5)



Explication des cotes

Le bio ★★★ Montesecondo 2021, Toscane, Italie (24,35 $ – 13897574)