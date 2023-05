Le blanc ★★★ Chardonnay 2022, Union Libre, Dunham, Montérégie, Québec (24,90 $ – 14641407)

Amateurs de chardonnay, ce « maudit bonheur » si cher à Michel Rivard est, avec cette superbe cuvée, à portée de bouche ! Nous sommes dans l’expression d’un fruité de pomme-pêche-poire qui se livre corps et âme, avec une sincérité mais surtout une sapidité et un équilibre d’ensemble peu communs. On se régale. (5)