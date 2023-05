Vous aimez les M&M’s ? Les rouges sont à l’honneur dans cet assemblage malbec et merlot, qui s’entendent comme deux larrons derrière le comptoir de confiseries. Un cahors qui ne broie pas du noir et qui n’a rien d’irascible tant le fruité séduit par sa souplesse et sa consistance. C’est simple, de corps moyen, avec un bel équilibre. (5)



Explication des cotes

Moins de 20 $ ★★ 1/2 Châtelet de Gaudou 2020, Cahors, Sud-Ouest, France (16,90 $ – 919324)