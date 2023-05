Qualité et prix semblent s’être concertés dans cette cuvée où dominent les « noirs », laissant le chardonnay (15 %) leur faire tourner la tête dans un ballet fruité qui ne manque ni de crédibilité ni de conviction. Une bulle fraîche et savoureuse, friande et décomplexée, à servir surtout quand votre instinct vous dit : « Pourquoi pas un p’tit verre de champ’ pour voir venir ? » (5)



Explication des cotes

Le champagne ★★★ Montaudon Brut Tradition, Champagne, France (41,75 $ – 12399821)