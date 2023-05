Voilà le micro qui se saisit aujourd’hui de la voix du peuple, histoire d’en prendre le pouls par l’entremise du premier vox pop rosé de la saison. Côté méthodologie, aucune rigueur scientifique, mais une question qui tue : « Aimez-vous le vin rosé, et pourquoi ? » Les personnes interrogées : tous genres confondus, 18 ans et plus. Condition : que l’identité affichée soit réelle ou fictive. D’ailleurs, comment savoir, par exemple, qu’une Manon T. est différente d’une autre Manon T., qu’elle soit fictive ou non ? Date et heure des prises de commentaires : le dimanche 14 mai entre midi et 15 heures. Lieu : avenue du Mont-Royal (République du Plateau).

La réponse de Jacques B. est lapidaire, mais elle ne surprend pas : « Le rosé, pour moi, c’est pas du vin, c’est pas sérieux. » On fait quoi avec ça ? Certainement pas un candidat pour le MLRS (Mouvement de libération du rosé saisonnier) ! Comme quoi ce type de vin assis entre trois chaises (blanc, orange et rouge) trouve difficilement son positionnement. L’intervention de Sylviane L. B. donne, elle, du rosé au moulin du bonheur : « Oui, j’adore ! Ça me rappelle les crêpes de mon enfance arrosées du cidre rosé que faisait mon oncle, mais j’aime bien aussi le vin rosé, surtout celui d’Afrique du Sud fait avec du cinsault ou quelque chose comme ça, je crois. » Quant à Jean P., il affirme ceci : « Y en a des bons, mais il faut pas que ce soit cher, je trouve ça capoté de payer plus de 15 piasses pour une bouteille ! » Le message a le mérite d’être clair. Vérification faite, cette cuvée « L’Étoile » 2021 du Domaine Ott à 161,25 $ (14817791) n’est certainement pas pour lui !

Avec leur accent — français ? belge ? —, les deux jeunes mamans Marie-Paule G. et Saskia F., accompagnées de leurs marmots, étaient catégoriques : « On adore le rosé ! C’est en Provence qu’il est au top, point barre. » Et vous avez une préférence ? « J’aime bien Les Béatines, un rosé bio pas très coloré que je sers souvent avec ma ratatouille maison… » Vérification faite et hasard du moment, je dégustais moi-même le millésime 2022 du Domaine des Béates à 21 $ (11232261) la veille sur des aubergines gratinées et dois avouer que ces dames ont du flair. Même filon pour Martin P., dont c’est le vin fétiche, beau temps, temps mo-rose. « J’en bois toute l’année. Ça s’accorde bien à table, mais quand j’apporte une bouteille chez des amis, je me fais regarder de travers à chaque fois… » Je lui ai parlé du MLRS pour lui remonter le moral. Je pourrais avoir mon premier membre cette année, qui sait !

J’ai cru reconnaître une bouteille de Tempier rosé au Rouge Gorge, un bar à vin sympathique où Pascale B. et Isabelle P. étaient attablées. « J’ai toujours aimé les rosés, disons, “virils”, des rosés qui goûtent presque le rouge, avouait Isabelle. Pas des rosés de moumounes. J’ai visité le vignoble avant d’arriver à Bandol et ils m’ont dit qu’ils exportaient à la SAQ. Ça me rappelle mes vacances dans le Sud. » « Moi, c’est toujours du Tempier que je bois, même si ça coûte un bras », conclut Pascale, qui, dans une envolée maladroite, a renversé son verre sur les tapas que le serveur venait d’apporter à table. Un rosé de repas ou, plutôt, « dans » le repas, assurément.

Histoire de ne pas vous laisser sur votre soif, je vous invite à visionner ce live (instagram.com/p/CsMt2I4KLi4) réalisé dans la foulée du vox pop, où 10 rosés ont été dégustés à l’aveugle et bien évidemment commentés dans la bonne humeur.

Carrelot des Amants 2022, Brulhois, France (12,75 $ – 620682 – ★★).

Marius by Chapoutier 2022, Rosé d’Oc, France (13,95 $ – 14678568 – ★★).

Gabrielle 2022, Rivière du Chêne, Québec (17,25 $ – 10817090 — ★★ 1/2).

Château Grand Escalion 2022, Rhône, France (17,60 $ – 12843128 – ★★ 1/2).

Château La Lieue 2022, Coteaux Varois en Provence, France (18,95 $ – 11687021 – ★★★).

Château Pesquié « Terrasses » 2021, Rhône, France (19,80 $ – 14678226 – ★★ 1/2).

Le Pive « Ma Bohème » 2021, Sable de Camargue, France (21 $ – 12883672 – ★★ 1/2).

Les Béatines « Les Béates » 2022, Coteaux d’Aix en Provence, France (21 $ – 11232261 – ★★★).

Château La Martinette 2022, « Rollier » , Côtes de Provence, France (21,10 $ – 13448699 – ★★★).

Zweigelt Rosé 2021, Domaene Gobelsburg, Autriche (21,10 $ – 15050414 – ★★★).

À grappiller pendant qu’il en reste ! Sauvignon Blanc 2021, Klein Constantia, Afrique du Sud (19,85 $ – 12399881). Je tirais de ma cave la pierre précieuse de cette belle maison, soit son « vin de constance » 2012, un nectar de rêve parmi les plus précieux vins liquoreux de la planète. Gardez l’oeil bien ouvert lors de son retour éventuel. Pour le moment, ce sauvignon sec éblouit par sa clarté, ses notes d’agrumes persistantes et sa longue finale sapide à vous réveiller une salade de chèvre chaud. (5) ★★★ Tèrra 2021, Moulin de Gassac, Languedoc, France (23,75 $ – 15092382). Nous sommes chez les Guibert, dans l’Hérault, là où feu Aimé Guibert, sous les conseils de l’oenologue bordelais Émile Peynaud, livrait ses premières cuvées de cabernet sauvignon dans les années 1970. Une référence. Cet assemblage (vermentino, grenache blanc et roussanne) confirme qu’il y a un réel terroir derrière ce blanc sec vivant et finement détaillé. Un superbe bio, équilibré, de belle tenue. (5) ★★★ Chianti 2019, Giacomo Mori, Palazzone, Toscana, Italie (25,50 $ – 15100071). Ce pur sangiovese bio nous plonge dans le meilleur de la tradition, sans les petits défauts techniques qui l’accompagnent parfois. Le solide fruité campe ici sur ses positions sans compromis, structurant un milieu de bouche avec tonus, sans la moindre dilution. Les linguines all’amatriciana se sont avérés à la hauteur du personnage. (5) ★★ 1/2 Nectar des Dieux 2021, Fabien Jouves, Vin de France, France (29,35 $ le litre – 14980759). L’histoire ne dit pas si ce « NDD » se coule un méchant party là-haut, au paradis, mais il offre tout du moins sur terre une ambiance festive pour le moins décontractée. Un blanc sec léger et tonique au goût de froment et d’agrumes, pourvu d’une robe voilée dorée issue d’une macération prolongée de roussanne et de marsanne. Il y a du relief, de beaux amers, du fond et une jolie longueur. Un vin nature vinifié avec brio. (5) ★★★ Chardonnay « Vigne des Voises » 2020, Rijckaert, Côtes du Jura, France (34 $ – 12950871). J’adore le style de cette maison par l’entremise de ses nombreuses cuvées. L’ambiance, la couleur et la mouvance évoquent l’aquarelle par ses petites touches lumineuses, diaphanes et aériennes, sans toutefois manquer de précision ni de clarté. Ce chardonnay danse avec subtilité et légèreté, silhouette élancée qui file longuement sans faux pas. Le mot en « f » est ici de mise pour le circonscrire pleinement. (5 +) © ★★★ 1/2 © Le Grand Rouge 2019, Revelette, Méditerranée, France (42,50 $ – 15081659). Cinq cépages plantés en altitude où le pinot noir, ici révélé comme ensorceleur, parfume syrah, grenache, carignan et cabernet sauvignon. Visiblement, Peter Fischer ne déroge pas à ses principes. Toujours ce gant de fruit dans une main de cuir, tanins épatants, mûrs et consistants. Il y a ici fougue, malice et beaucoup de sérieux. (10 +) © ★★★ 1/2 Saint-Joseph « Mairlant » 2018, François Villard, Rhône, France (44,75 $ – 13158958). Des grappes entières, une couleur profonde, un tonus lié entre autres aux sous-sols de granite décomposé, des élevages longs et le doigté d’un passionné. Ce saint-joseph a du panache et une volonté affirmée d’ajouter une petite décennie d’évolution bien sentie sur sa carte de visite. Une syrah qui offre beaucoup d’éclat, avec une texture qui commence à peine à se relâcher. Hautement recommandable. (5 +) © ★★★★ Champagne Paul Laurent Brut, Champagne, France (56 $ – 15115839). La forte proportion de pinot meunier apporte sa délicate nuance cuivrée à la robe, et de jolies notes framboisées et épicées à cette bulle bio modérément dosée. Véritable brumisateur, voilà un champagne suspendu au-dessus du palais par sa légèreté et sa capacité à s’évanouir tel un nuage happé par l’azur. Un champagne de jour, plutôt fin et festif. (5) ★★★ Condrieu 2020, E. Guigal, Rhône, France (80,25 $ – 14991327). Hormis au domaine de Château Grillet, nulle part ailleurs le viognier n’excelle autant qu’en appellation Condrieu. Un parterre de petites fleurs blanches où le muguet se déroule à ses pieds, alors que lilas, orange, gingembre et massepain complètent un registre ample et particulièrement séducteur. Ce sont les tableaux d’Odilon Redon qui me viennent ici à l’esprit en sirotant ce blanc sec, suave, satiné et peu acide, d’une fascinante longueur. (5 +) © ★★★★ Pinot Noir « Knox Alexander » 2017, Au Bon Climat, Santa Maria Valley, Californie (84,75 $ – 14558865). Cette cuvée, baptisée au nom du fils de Jim Clendenen, s’inscrit dans ces sélections parcellaires pointues, mais aussi dans le style épuré de la maison. Un style aromatique opulent, au tracé sinueux, comme si l’auteur ménageait ses effets et ceux du pinot noir, qu’il saisit et raconte à merveille, au détour de flaveurs fines et épicées, souples et délicieusement capiteuses. Un millésime qui atteint déjà son air de croisière pour s’y maintenir un bon moment, mais qui raffolera aujourd’hui d’une bonne volaille aux morilles et à la crème. (5) © ★★★★ Jean Aubry