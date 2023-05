Le vermentino — le rolle dans le sud de la France — est un cépage paresseux. Il lézarde au soleil, il se meut lentement. La trame aromatique discrète gagne pourtant en opulence et en puissance, greffant au passage des nuances plus balsamiques d’estragon, de pinède et de miel. Un blanc sec, à la texture moelleuse, à servir bien frais sur une darne de thon grillé. (5) ©

Le blanc ★★★ Vermentino « Valcolomba » 2021, Carpineto, Maremma Toscana, Italie (19,95 $ – 15084315)