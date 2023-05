Le mourvèdre (ici à 60 % de l’assemblage) est un cépage zen. Il est, voilà tout. Il attire à lui la lumière alors qu’il est paradoxalement dense et profond comme un trou noir. Son inertie est considérable. Cette cuvée dévoile lentement son fruité riche et puissant à l’intérieur d’une structure solide, mais fine et captivante. Une protéine animale est de mise ici. (10+) ©



Le rouge ★★★ 1/2 Domaine la Suffrène 2019, Bandol, France (28,90 $ – 14852280)