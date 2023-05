C’est le cinsault qui fournit le fonds de commerce de ce rouge sec et de corps moyen dont on se rend compte rapidement qu’il ouvre à lui seul la saison des vins de soif qui s’annonce. Un rouge polyvalent pourvu de tanins légers, épicés et fort savoureux que l’on servira à peine rafraîchi à la moindre occasion. (5)



