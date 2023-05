Un rouge à vous faire danser la tarentelle

Cap Royal 2019, Bordeaux, France (18,30 $ – 14338871). Cet assemblage où domine le merlot n’a nulle autre prétention que d’élever votre jambon-beurre là où vous voulez bien qu’il soit : en bonne compagnie. Un bon verre de bordeaux rouge, souple, net et intègre, au fruité frais, bien tracé. Fort digeste. J’aime. (5) ★★ 1/2

Cru La Maqueline 2020, Bordeaux, France (20,45 $ – 14805627). Plus ambitieux que le Cap Royal cité plus haut sur le plan de l’extraction et du boisé, dans un millésime, faut-il le souligner, plus solaire et généreux. C’est fort coloré, capiteux, ample de textures mais aussi doté de fraîcheur. Un cru de la famille Castel qui, à ce prix, vous en donne pour vos deniers. Servir à peine rafraîchi. Le millésime 2022 sera sans doute de cette ampleur. (5) © ★★★

Cs 2019, cabernet sauvignon, Substance Washington State, États-Unis (22,85 $ – 12670378). C’est curieusement à cette cinquième saveur élémentaire nommée umami que l’on songe quand on sirote ce rouge à vous faire saliver un troupeau de phoques devant un banc de morues. L’intérêt est immédiat, et la « recette » efficace. On sent presque ici, du côté de la texture et de la substance, l’apport de sels minéraux qui doublent l’impression de sapidité, de salinité et de sucrosité dans un contexte où l’acidité n’est pas en reste. On aime ou pas. Pour ma part, j’ai aimé sur les côtes levées fumées BBQ. (5) ★★★

Mâcon-Milly-Lamartine « Montagne de Cra » 2021, Domaine de la Rochette, Bourgogne, France (28,85 $ – 15121121). Ce lieu-dit tient ses promesses en matière de chardonnay bien sec qui n’a que faire de saveurs richement beurrées et boisées. Il passe plutôt de l’horizontalité à une verticalité assumée, se contractant sous l’empreinte minérale pour mieux se dilater en bouche sous des notes de pêche, de pomme et de citron, le tout parfaitement intégré sous le boisé. Ce 2021 n’a peut-être pas la richesse du 2020, mais saura tout de même être un partenaire de choix pour les huîtres ou le homard de saison. (5) © ★★★

Gran Selezione 2016, Carpineto, Toscane, Italie (50,50 $ – 15072314). Ce pur sangiovese témoigne non seulement de la qualité du millésime, mais aussi de sa cohésion d’ensemble. Cette « sélection » attire rapidement l’attention par l’ampleur et la profondeur de ses saveurs, confortées par une qualité de tanins hors pair. Les cinq ans de bouteille lui offrent déjà détails et complexité, où cuir frais, tabac, grain de café, prune fraîche et boisé étirent la longue finale. Un grand vin de gastronomie. (5+) © ★★★★

Hermitage 2020, E. Guigal, Rhône, France (108,25 $ – 15051097). La rive gauche du Rhône présente une syrah fort différente de celle, par exemple, nichée en territoire de côte-rôtie. Un rien plus austère avec cette discrétion renforcée par un patchwork de sous-sols fort variés qui assurent ici une vibration fine, fort racée. Ce 2020 est évidemment trop jeune pour être approché aujourd’hui. Patience, donc. L’aube du millésime 2030 sera par contre tout indiquée pour apprécier pleinement l’assemblage parfaitement fusionné des différentes parcelles tout en célébrant une syrah devenue plus épicée sous le poids des ans. Une signature encore et toujours fiable. (10+) © ★★★★

