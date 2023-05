L’escalade se fait ici avec une verticalité à vous donner le tournis tant ce sauvignon électrisant ne cesse de rebondir au palais. Son sous-sol calcaire lui en fournit le ressort et le millésime, la largesse fruitée, alors que l’élevage, habile et intégré, lui offre un second souffle qui allonge sa portée. À servir sur des huîtres Rockefeller, par exemple. (5+)



Le bio ★★★ 1/2 Saint Bris « Mont Embrasé » 2020, Domaine Bersan, Bourgogne, France (32,25 $ – 15110350)