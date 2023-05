Je sirotais ce rouge sur un risotto courge et lardons et je me disais que cet assemblage, dont les grenaches noirs en composent l’essentiel, brillait non seulement par son fruité, mais aussi par la fusion des textures. Comme il se doit pour ce domaine, maîtrise et élevage juste pour un rouge corsé, séduisant, frais et harmonieux. (5) ©



Explication des cotes

Le rouge ★★★ Lirac 2020, Château Mont-Redon, Rhône, France (24,80 $ – 11293970)