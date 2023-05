Ce verdejo bien sec, auquel on a laissé le souvenir éloigné d’un petit soupçon frisant, saura déjà très bien se tenir sur les ceviches et autres tapas offerts en terrasse. Un blanc sec aromatique et jaseur, aux nuances florales de citron, de pomme verte et d’anis, le tout livré avec droiture, netteté, intensité et intégrité. (5)



