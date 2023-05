Ce blanc sec bio sans soufre à base de xarel-lo donne l’impression d’entendre les bourgeons éclater tant la verve, le réalisme et la fraîcheur sont au rendez-vous. Mille printemps en bouche, donc, pour un blanc sec qui ruisselle et irrigue sans dévier d’une trajectoire ici parfaitement maîtrisée. Ça sent le froment chaud et la pomme verte, et surtout ça désaltère. (5)



Explication des cotes

Le blanc ★★★ Materia Prima 2021, Parés Baltà, Espagne (24,95 $ – 15136664)