Kiwi, céleri, coriandre, pomme verte, asperge verte, pamplemousse et poivre blanc ne sont que quelques-unes des molécules aromatiques qui, couplées à la salade asiatique du nom de Singapore Slaw, du chef Susur Lee, emportent le morceau avec éclat. Un blanc sec sapide et friand, ruisselant, vivace et convaincant. (5)



Explication des cotes

Moins de 20 $ ★★ 1/2 Leyda 2021, Vallée de Leyda, Chili (16,90 $ – 14250377)