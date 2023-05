Si la saison du homard est là pour vous serrer la pince, ce loureiro bien sec est là pour le faire nager en amont de toutes les soifs possibles et imaginables. Le fruité y est net et expressif, avec ses notes citronnées et presque anisées tant la fraîcheur y domine sur une base simple, légère, sapide, un rien saline. (5)

Le blanc ★★ 1/2 João Portugal Ramos Loureiro Vinho Verde 2021, Portugal (15,30 $ – 13114322)