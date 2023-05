Il apparaît que les cuvées sans soufre ajouté rebondissent tel un ressort fruité dont on peine à contenir toute la verve et la détente assumées, comme si rien n’altérait leur franc-parler. Celle-ci embrasse de plus largement, avec puissance, maturité de fruit et générosité de sève, le tout pourvu d’une indéniable gourmandise à la clé. (5) ©

Le rouge ★★★ Côtes-du-Rhône 2020, Mathilde Chapoutier, Rhône, France (21,05 $ – 14724966)