Le châteauneuf-du-pape blanc du pauvre ? Vous vous enrichirez à son contact, car ce blanc sec n’est ni chiche sur le fruité ni sur l’émotion dégagée. Il offre de plus une profondeur de sève qui le pousse et le porte en jouant de puissance modérée et d’une acidité qui, bien qu’en retrait, sauve la mise en tablant sur de beaux amers en finale. (5) ©

Le bio ★★★ 1/2 Les Cassagnes de La Nerthe 2021, Rhône, France (26 $ – 14809329)