Tout en haut du Médoc, là où les vignes veillent le fleuve comme d’autres leur premier rendez-vous galant, les merlots et les cabernets de Jean et, maintenant, de Sylvie Gautreau assurent leur pleine maturité avec fougue et couleur, pour un rouge étoffé et bien cadré par un boisé encore et toujours savamment géré. L’attendre un peu, sinon une entrecôte grillée ! (5) ©

Le canon ★★★ 1/2 Demoiselle de Sociando-Mallet 2020, Haut-Médoc, Bordeaux, France (41,25 $ – 14999951)