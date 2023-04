Les cépages méridionaux sont ici mis à contribution avec ce rosé qui vous ouvre bien grands les bras du printemps. Avec sa robe de couleur canneberge orangée, son ampleur, voire sa puissance aromatique et gustative, ce rosé bien sec offre texture et moelleux de saveurs sur fond épicé, où l’écorce d’orange ajoute à la fraîcheur. Un rosé de table à marier avec une ratatouille et une côtelette d’agneau aux herbes. (5)

Le rosé ★★★ Tavel 2020, E. Guigal, Rhône, France (27,75 $ – 14991159)