Cinq cépages d’ici pour un blanc sec aux arômes fermentaires de première jeunesse, véritable brasse-camarade d’intensité et de fraîcheur. Ça sent et ça goûte le bourgeon de peuplier, la pomme verte, le fenouil et l’amande amère, le tout se déclinant au palais avec netteté, légèreté et digestibilité. Offrez-lui un doigt de cassis de l’île d’Orléans de chez Monna Filles pour voyager un peu plus ! (5)

Le blanc ★★ 1/2 William 2022, Vignoble Rivière du Chêne, Basses-Laurentides, Québec (17,50 $ – 744169)