Cette cuvée offre tout le potentiel aromatique et gustatif d’un millésime privilégié. La robe y est vermeille et l’arôme cabotin joue le registre à la fois fruité de framboise-cerise et floral de pivoine à venir. La suite offre à boire et à manger, sur fond de tanins dodus et bien frais dont l’épaisseur réjouit par sa fine densité. C’est net, gourmand, bref, tout indiqué pour cette planche de charcuteries entre amis. (5)

Le rouge ★★★ Moulin-à-Vent « Les Burdelines » 2020, Domaine Manoir du Carra, Beaujolais, France (23,60 $ – 13618184)