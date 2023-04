Certains avanceront qu’un sauvignon blanc qui goûte (trop) le sauvignon blanc leur crispe indûment les maxillaires. Celui-ci le sublime. Il se dématérialise pour se glisser dans une enveloppe plus fine et charnelle, savoureuse et gracieuse de sève, lumineuse de vivacité. Un blanc sec harmonieux, long en bouche. « Madame rêve… » chantait Bashung. (5)

Le bio ★★★ 1/2 Sancerre 2021, François Crochet, Loire, France (42,75 $ – 13914928)