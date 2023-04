La fluidité de genre du «nepinolo noir»

Zuccardi « Q » 2021, Chardonnay, Valle de Uco, Argentine (20,95 $ – 12258674). Si le nez annonce ici un fruité mûr et fort copieux, la bouche, elle, livre avec beaucoup de tonus des notes de pomme verte et de citron bien mûr qu’une touche de noix de coco râpée vient chatouiller en finale. Fort satisfaisant, surtout sur une volaille aux agrumes. (5) ★★★

Vera Cruz 2020, Domaine Luneau-Papin, Muscadet Sèvre& Maine, Loire, France (29,80 $ – 13318341). On saisit rapidement le potentiel d’un muscadet cultivé et élaboré sous la bannière de l’agriculture biodynamique, comme c’est le cas ici. Il y a du vivant partout ! Dans la robe riche et soutenue, dans les arômes scintillants, amples et de belle maturité, et dans les saveurs de haute densité, mais vivaces et digestes. Gagnera à être gardé de trois à cinq ans en cave. (5) © ★★★1/2

Pouilly-Fuissé 1er Cru « La Maréchaude » 2021, Manciat-Poncet, Bourgogne, France (36,75 $ – 872713). On se tire bien d’affaire ici dans un millésime qui n’a pas été de tout repos. Encore très jeune, fougueux et fort sapide, ce blanc sec affiche toujours sa trace d’élevage sous un fruité de poire et de pomme qui gagne en intensité et en texture tout au long du parcours en bouche. La longue finale, où pointe une touche minérale et une touche de champignon de Paris, invite une belle volaille à la crème ou une blanquette de veau à se manifester. (5) © ★★★1/2