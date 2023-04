Ce millésime d’une fine acuité aromatique en précède un autre qui risque de s’avérer plus riche et plus opulent. Un style qui me va bien. Cette appellation me donne toujours l’impression d’un pinot noir élancé qui surfe entre des cerisiers en fleurs, tant il captive et séduit. La fraîcheur des tanins se fond à une trame subtile et attirante. (5)

Le canon ★★★ 1/2 Chorey-lès-Beaune 2019, François Gay et Fils, Bourgogne, France (42,00 $ – 917138)