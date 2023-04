Affûté comme un rasoir et tranchant comme un silex, ce chardonnay impose rapidement son caractère. On peine à respirer tant il saisit en créant une espèce d’appel d’air amplifié par des notes percutantes d’agrumes. C’est sec, stimulant, léger et iodé, le tout gravé dans un sillon minéral dont il est difficile de s’extraire. (5)

Le blanc ★★★ Chablis « Sainte Claire » 2021, Jean-Marc Brocard, Bourgogne, France (26,45 $ – 14076911)