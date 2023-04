On ne boude pas son plaisir ici. 99,99 % des gens à qui j’ai fait déguster ce merlot à l’aveugle ont été unanimes : tu peux me resservir ? Ce merlot, c’est l’équivalent du « bon gars », personne ne peut dire du mal de lui. La robe est jeune et invitante, les arômes, mûrs sans être capiteux, le fruité, généreux et bien frais, et l’équilibre boisé, simplement parfait. (5)

Le rouge ★★★ Merlot 2018, Francis Coppola, Californie, États-Unis (25,60 $ – 541888)