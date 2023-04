Cette cuvée bio issue d’un partenariat de vignerons aurait bien pu aboutir dans le portfolio de l’agence québécoise Symbiose tant la qualité est au rendez-vous. On se sent rapidement chez soi ici, dans un confort rural et sans prétentions, mais une ambiance chaleureuse et authentique. Le fruité y est consistant, pourvu de tanins généreux et moelleux. (5)

Moins de 20 $ ★★ 1/2 Symbiose 2021, Corbières, France (12,80 $ – 14872441)