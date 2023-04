Ce pur sangiovese bio possède incontestablement du charme, mais il n’est pas facile pour autant. Il faut se pencher par-dessus son épaule pour s’éprendre de ses fragrances. La cerise y est noire et son bouquet est d’ambre, ajouré de notes plus terriennes et végétales d’humus. Le tanin est frais, très fin dans ses grands souliers, le tout bien maîtrisé sous fût. (5+)

Le canon ★★★★ Querciabella 2019, Chianti Classico, Toscane, Italie (32,75 $ – 10277986)