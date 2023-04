Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais un crémant bio du Jura où brille un tel chardonnay ne peut mentir éternellement. L’éclat fruité vous en met déjà plein la vue, alors que son lent séjour sur lies le tamise et l’adoucit, multipliant ici les nuances de pain croûté et là des notes plus citronnées. Digeste et peu dosé, l’apéro des oiseaux qui n’attendent pas le printemps. (5)

La bulle ★★★ Domaine Grand, Crémant du Jura blanc de blancs brut, Jura, France (27,85 $ – 13408734)