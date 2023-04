Le Portugal, oui, encore et toujours le Portugal ! Le voici mis en bouteille par une maison soucieuse de diversité où la vigne côtoie oliviers et autres polycultures, cela, dans un contexte où les cépages antão vaz, arinto et roupeiro fusionnent à merveille. Un blanc sec de haute densité fruitée, moelleux de texture, long en bouche. À découvrir ! (5)

Le blanc ★★★ 1/2 Esporão Reserva 2021, Alentejo, Portugal (25,05 $ – 13222411)