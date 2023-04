Voluptés et dentelles habillent tout à la fois le corps et l’esprit de cet élégant crémant, où brille majoritairement le chardonnay. La maison Gendrier vous le propose en toute transparence, à la fois enrichi et dynamisé par un séjour sur lattes, qui l’affine plus encore. Une bulle peu dosée longuement taquinée par le pinot noir en finale. (5)

La bulle ★★★★ Initia 2016, Domaine des Huards, Crémant de Loire, France (35,75 $ – 13602924)