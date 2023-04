Tout un numéro que ce Fabien Jouve. Et là, je ne parle pas du nombre impressionnant de cuvées comme de l’originalité des étiquettes qui les habillent. Un fonceur, un bosseur, une force de la nature que ce vigneron qui aime boire sain et vous invite à le suivre. Un pur malbec, friand et coulant, bien frais, d’un magnifique grain fruité. Que du bon ! (5)

Le rouge ★★★ Cahors « Cochon de Dieu » 2021, Fabien Jouve, Sud-Ouest, France (22,30 $ – 14426117)