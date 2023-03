Il faudra désormais débourser un « brun » pour accéder à l’une des plus prestigieuses cuvées en matière de syrah. Seul réconfort, ce sera moins cher qu’au resto. Cela dit, l’empreinte terroir, le style Guigal, la confection soignée y sont. Grande pureté aromatique, clarté et profondeur fruitée, mais aussi et encore finesse et fraîcheur inouïes de texture. (5+) ©

Le canon ★★★★ Côte-Rôtie « Brune et blonde » 2018, E. Guigal, Rhône, France (102,50 $ – 14991301)