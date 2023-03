Savez-vous ce que vous buvez?

Vinho Verde 2021, Casa Santa Eulália, Portugal (17,55 $ – 14486371). Et par ici, piballes et autres petites fritures, car le cépage avesso aura raison ici de votre peau, même croustillante. Le registre est d’équerre, voire vertical, aussi tonique que tenace, pourvu de notes citronnées à vous décaper bien d’autres fritures encore, car il fait soif avec ce léger blanc sec. (5) ★★½

Saint-Chinian 2021, La Croix d’Aline, Languedoc-Roussillon, France (17,60 $ – 896308). Le Languedoc-Roussillon, c’est l’abondance au pays des syrahs et grenaches noirs. C’est aussi s’entourer de garrigues pour les parfums, ainsi que d’énergie solaire et minérale pour la tension, ce réconfort sur le plan épicé et fruité qui plaît tout autant à la cuisine méditerranéenne qu’au plus grand nombre attablé pour la célébrer. Vin de nez et de texture de bouche, souple et de belle fraîcheur, sapide et invitant. (5) ★★½

Muscadet Sèvre et Maine sur Lie « La Bregeonnette » 2021, Stéphane Orieux, Loire, France (20,30 $ – 14238511). Ce bio brille par son fruité vif, net et éclatant. Il vous file entre les dents comme s’il donnait l’impression de croquer dans un nuage, vaporisant le palais au passage avec sa touche saline, finement citronnée. C’est léger, vertical, simple, mais fort amical. (5) ★★½

Agterpaaie 2020, Afrique du Sud (20,60 $ – 15071477). Évidemment, une version différente du grand cépage touriga nacional, mais aussi un fruité riche, bien frais et linéaire qui ne donne pas sa place. Un rouge savoureux, un rien épicé, doté d’une texture lisse, d’un équilibre certain. Le carafer une bonne heure avant de le servir à 16 degrés Celsius en compagnie de côtes levées fumées. (5) ★★½

Champalou Vouvray Brut, Loire, France (29,40 $ – 13031973). Nous avons là un équilibre qui se satisfait de lui-même, comme si la balançoire sucrée-acide alimentait déjà un fruité plus que juteux de texture. On s’y maintient surtout sur l’étoffe d’un blanc ayant séjourné sur lattes pour mieux dérouler en bouche un discours nuancé qui se distingue. Une bulle à servir avec feuilletés au fromage et salade en entrée. (5) ★★★½

Pinot Gris « Les Jardins » 2020, Domaine Ostertag, Alsace, France (38,50 $ – 866681). La très fine touche de volatile ajoute déjà à la remarquable dynamique de ce blanc à la limite du sec-tendre (lire ici autour de 4 grammes de sucres résiduels par litre). L’envolée fruitée est ailleurs, profonde et soutenue, assumée à même une sève moelleuse et pénétrante. Un blanc qui interpelle et vous cause longuement du temps qui passe, mais surtout du temps que l’on s’octroie pour mieux en apprécier le sens. Le jambon pascal a dû sortir du placard avant l’heure pour régaler ce beau pinot gris. (5+) © ★★★½