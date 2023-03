Mes amis, que le vin fleure bon ici ! Déjà une invitation sérieuse par la robe et une sollicitation marquée pour petits fruits noirs décadents. La maturité y est balisée avec fraîcheur, sans lourdeur. Et puis l’étoffe ensuite, telle une mousseline de crinoline, portant avec sève et panache une bouche sapide, fort digeste. (5) ©

Le rouge ★★★ Petite Fleur Blend 2019, Bodega Monteviejo, Chili (24,65 $ – 12088273)