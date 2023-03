Diable d’homme, que ce Carles Sumarroca ! Il prouve une fois de plus, et hors de tout doute, qu’il est possible de porter le cépage xarel-lo à un niveau plus qu’enviable malgré sa simplicité apparente. On se régale par la densité fine de son fruité de pomme-poire relayée par des notes d’agrumes qui relancent la vitalité d’ensemble. Top ! (5)

Le bio ★★★ Il. Lògic 2022, Sumarroca, Penedès, Espagne (18,20 $ – 15115901)