Âme sensible, casanier impénitent, timoré maladif, s’abstenir ici. Ce nero d’Avola issu de l’agriculture biologique vous extirpe littéralement hors des sentiers battus avec l’éruption quasi volcanique de ses flaveurs denses, puissantes et capiteuses, où anis étoilé, figue séchée, charbon de bois et nobles amertumes se côtoient. Fraîcheur, mais surtout longueur. (5+) ©

Le canon ★★★★ Nero Màccarj 2017, Gulfi, Sicile (51,75 $ – 15086599)