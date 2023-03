Encore et toujours Alain Brumont (eh oui!)

Chardonnay 2021, Union Libre, Québec (24,90 $ – 14641407). Ce domaine de 30 hectares du côté de Dunham tombait dans l’escarcelle du vignoble de l’Orpailleur en 2021. L’accent y est mis sur un fruité de pêche et de pomme Golden, le tout doté d’une vivacité et d’un souvenir boisé quasi imperceptible. Bien sec, net, simple et léger, ce blanc régale avec une bonne dose de conviction, surtout sur une salade à base de guacamole ou sur un bon club-sandwich. (5) ★★

Trebbiano d’Abruzzo 2020, Cerelli La Collina Biologica, Abbruzes, Italie (à venir, mais surtout à surveiller). Je vous vantais le talent inspirant de Francesco Cirelli dans cette page le 16 décembre dernier. Une maison familiale qui est à la fois l’avenir de l’homme et de la planète dont il se nourrit. Ce simple trebbiano en est la saine illustration, par la texture fine de son volume, son goût de poire mûre et de foin coupé. Un petit bijou pour l’âme. (5) ★★★

++— 2021, Côtes du Rhône, Rhône, France (21,65 $ – 14056988). Je ne m’habituerai décidément jamais à l’étiquette de cet assemblage bio syrah/grenache. J’ai beau creuser, c’est trop sibyllin pour moi ! C’est autre chose dans la bouteille, cependant. Le message est clair et net. Le fruité est mis à nu, sans le moindre apparat, avec une pointe résiduelle de gaz qui en démultiplie la vigueur avec une insistance particulière sur la croquabilité d’ensemble. Vigoureux, oui, pourvu de tanins mûrs que la vivacité n’effraie pas, plutôt léger de corps et simple d’expression. Bref, un rouge bio qui va droit au but, sans le moindre mystère à la clé. Le passer en carafe 60 minutes et le servir à peine rafraîchi sur un sandwich de porc fumé effiloché. (5) © ★★★

Morgon « Côte du Py » 2019, Laurent Guillet, Beaujolais, France (22,30 $ – 13841571). Un gamay qui file dans le sens de la souplesse avec un milieu de bouche accrocheur en raison de l’éclat de son fruité et de la sapidité quasi jubilatoire qu’il entretient sans fléchir. Une gourmandise qui, sans être ni nuancée ni très profonde, confère un peu de bonheur aux journées moroses. (5) © ★★1/2

Bourgueil « Cote 50 » 2021, Y. Amirault, Loire, France (25,20 $ – 10522401). Célébrer un bon cabernet franc nature, c’est convenir que la marge d’erreur pour l’accoucher doit être très ténue. Chez les Amirault, vous n’aurez pas ce souci d’un « cab » vert et pas mûr. On le « gosse » ici à maturité, dans ses vêtements de velours cramoisi, avec sa mâche qui accroche bien haut ses tanins frais et régalants. Une mise en bouche pour les saucisses ou les côtes d’agneau grillées à venir. Servir à peine rafraîchi. (5) © ★★★

Cabernet Merlot « Vigna Lenuzza » 2020, Friuli Colli Orientali, Italie (28,50 $ – 15108065). Le nord de l’Italie ouvre la voie à des cabernets et merlots toujours élégants, de première fraîcheur. Des vins de haute tenue, élégants, frais et expressifs. Cette cuvée ne fait nullement exception. Un cru qui affiche à ce prix une race, une harmonie, une élégance qui convainc illico. Le servir un rien rafraîchi après un court passage en carafe sur une paupiette de veau, par exemple. (5) © ★★★1/2

Château Viramière 2019, Saint-Émilion Grand Cru, Bordeaux, France (28,90 $ – 972422). À ce prix, l’affaire est incontestable, bien que ce cru à dominante merlot sera à son meilleur dans deux ou trois ans. Le rosbif du dimanche aura toutefois raison de sa peau si vous êtes pressés. Voilà une cuvée fort colorée, pourvue d’un fruité large et bien mûr, échafaudée de tanins frais et structurants. On sent déjà une intrigante nuance minérale de graphite se partager la note poivrée du cabernet franc sur la finale. Le millésime 2019 nous réserve encore des surprises. (5+) © ★★★1/2

Château de Melin 2020, Bourgogne Hautes Côtes de Beaune, France (29,90 $ – 15117041). Une fraîcheur manifeste s’empare rapidement ici des pinots noirs issus de l’agriculture biologique en leur infusant beaucoup d’éclat et de tonus sur un ensemble de constitution moyenne. C’est bien sec, souple et croquant, sans être toutefois trop nuancé. Dans sa ligne de mire ? Bien sûr, un poulet tout bêtement rôti. (5) ★★1/2

Reine de Nuit 2020, Domaine Anita, Moulin-à-Vent, Beaujolais, France (34 $ – 13212563). Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Anita Kuhnel est aussi laborieuse, on le voit avec la multiplication de ses cuvées, qu’exigeante, mais qu’elle est surtout, surtout, une vinificatrice hors pair. Ce cru est tout simplement bouleversant, et ce qui s’en dégage est une belle leçon de vin, dans son terroir. Le fruité y est immense tout en demeurant précis et élégant, mais c’est la texture en bouche qui saisit par l’extrême finesse de son grain. Je ne connaissais pas cette dame, mais elle fait désormais partie de celles que je ne suis pas près d’oublier ! (5+) © ★★★★

Syrah « No 41 » 2019, L’Ecole, Vallée de la Columbia, États-Unis (42,75 $ – 15100451). C’est tout doucement, telle une féline (ou un félin ?), que cette syrah rentre ses griffes tout en amplifiant en catimini ses notes de fumée, de créosote et de goudron végétal lié à la chauffe de la barrique. Un rouge puissant, parfumé, doté d’une texture riche, ronde et bien mûre, aux nuances chocolatées sur la finale. Idéal sur viandes fumées ou, pourquoi pas, sur un couscous à l’agneau. (5+) © ★★★

Château Moulin Riche 2018, Saint-Julien, Bordeaux, France (81 $ – 13348647). Ce vignoble de 20 hectares situé à l’intérieur des terres en bordure de l’appellation Pauillac et du château Haut-Batailley s’affranchissait en 2009 de Léoville Poyferré à titre de second vin. Un cru à part entière, donc, où le cabernet sauvignon (ici pour 57 % de l’assemblage) complété de merlot et de petit verdot affiche une robe dense et violacée, des arômes nets de cassis, de mûres et de poivre noir sur une trame tanique vivante, encore contractée sur le boisé. Quelques années de garde affineront encore plus l’ensemble. À défaut d’un pigeon rôti, optez pour une entrecôte grillée. (5 +) © ★★★1/2