Du côté de Saint-Bris, tout au nord, le pinot noir monte en parfum, tonifié par des calcaires qui lui confèrent à la fois une finesse aromatique et une jolie verticalité en bouche. Stylistiquement plus près en somme d’un chablis, bien qu’en version rouge. C’est bien net, avec des flaveurs friandes de griotte, et pourvu de légers tanins, quoique fort expressifs ici. (5)

Le rouge ★★★ Bourgogne Côtes d’Auxerre 2019, Domaine Bersan, Bourgogne, France (29,05 $ – 15044006)