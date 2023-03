Revoilà une fois de plus l’Espagne, mais aussi Telmo Rodrigez, l’un de ses ambassadeurs chevronnés, nous proposant un autre petit bijou à petit prix. Le mourvèdre y est ici vinifié pour lui ouvrir largement les fenêtres fruitées et lui arrondir le relief tanique tout en lui préservant à la fois tenue et fraîcheur. Simple mais savoureux ! (5)

Le bio ★★ 1/2 Al-muvedre 2021, Telmo Rodriguez, Vinos Alicante, Espagne (16,60 $ – 14000511)