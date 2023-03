Ce « village » en monopole, ceint de murs, d’une superficie de 1 hectare 80 ares et accolé à la commune de Gevrey-Chambertin, est une petite bombe parfumée multipiste évoquant déjà le fruité de cerise, mais aussi la châtaigne, l’écorce, le sous-bois et des notes de menthe fraîche. Puissance et conviction en bouche, éclat et vitalité sur fins tanins. (5+) 4 ©

Le canon ★★★★ Gevrey-Chambertin « Clos de Meixvelle » 2018, Pierre Gelin, Bourgogne, France (86,25 $ – 14716190)