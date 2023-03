Mario Brossoit à L’Express, un amphitryon hors pair!

Sauvignon blanc 2022, Los Vascos, Chili (18,25 $ – 14727770). La baronnie des Rothschild de la branche Lafite s’y connaît tout de même en matière de sauvignon blanc. Le voici révélé avec ses notes fraîches de poivre blanc, de groseille et de citron sur un ensemble savoureux, tonique, de belle longueur. Le ceviche demeure un accord de premier choix. (5) ★★1/2

Muni Bianco 2021, Daniele Piccinin, Vénétie, Italie (24,35 $ – 14491091). Ce blanc sec nature atteint ici un sommet d’intégrité, voire de cohésion parfaite entre cépages. Chardonnay, pinot gris et durella s’amplifient l’un l’autre derrière une robe plein or. Des arômes irrésistibles de nougat, de pralines et de citron confit et d’une bouche presque « grasse » de textures, dotée d’un perlant quasi invisible qui lui confère fraîcheur, expression et personnalité. Bref, une cuvée à découvrir, sur une salade de légumes grillés ou de poulet à peine épicé aux agrumes. (5) ★★★

Chardonnay 2021, Loubejac, Vallée de la Willamette, Oregon, États-Unis (25,65 $ – 13003201). À bon prix, un blanc sec à cheval entre les vins canadiens de la Colombie-Britannique et ceux de la Napa Valley aux États-Unis en raison de son tonus naturel et de l’expression de son fruité évoquant le gâteau aux pêches sur fond de boisé tendrement vanillé. Un chardonnay de charme, expressif, harmonieux, lumineux, simple et digeste. (5) ★★★

Ribolla Brda Classic 2020, Marjan Simčič, Slovénie (27,60 $ – 14214561). Je crois avoir dégusté de la ribolla gialla pour la première fois au restaurant Le Latini au tout début des années 1980. Une révélation. Elle était du Nord-Est italien et non de Slovénie, mais elle avait tout de même cette robe gialla soutenue et pourvue de parfums amples et exotiques, tout ce qu’il y a de singulier. Un blanc sec de texture avec une acidité en retrait, mais pourvu d’extraits secs qui ajoutent au relief. C’est palpable, pas très puissant, légèrement amer, de belle longueur. À découvrir ! (5) © ★★★

Tatú 2020, Mendoza, Argentine (27,65 $ – 14969971). Attention, la barre est haute ici avec ce cabernet sauvignon nature dont l’expression fraîche, poivrée, herbacée et animale culmine sur un fruité de petites baies noires qui ne donnent pas leur place côté sapidité. Beaucoup de vigueur, d’intensité ici, le tout demeurant de grande buvabilité malgré la puissance sous-jacente. Oui, il y a un pet de volatile et de brettanomyces ici, mais l’équilibre d’ensemble n’est pas rompu pour autant. Fréquentable, surtout sur les protéines d’une viande grillée. (5) © ★★★

Le Coccinelle 2020, Agricola Brandini, Langhe, Piémont, Italie (29,35 $ – 15077457). Cette maison, qui nous offre un Barolo 2017 des plus fins (62,75 $ – 14505843 – (5+) êêê1/2) et dont nous avions fait mention ici même, propose aussi un rare blanc piémontais où le viognier domine en complément de sauvignon blanc et d’arneis. Un blanc sec original à la robe soutenue, opulent et riche sur le plan de la texture, au goût de melon et d’agrumes confits, doté d’une amertume qui le tonifie sur la finale. Un régal accompagné d’une salade d’endives, d’agrumes et de mangue. (5) ★★★ 1/2

Crognolo 2020, Tenuta Sette Ponti, Toscane, Italie (29,50 $ – 11915038). Le sangiovese s’offre tout de même de nombreux visages en Toscane. Le voici interprété dans son costard de velours, à la fois souple et fougueux, serré à la taille sous d’abondants tanins fruités, d’une fraîcheur de coupe que vient rehausser un élevage barrique fort sophistiqué. Bref, passera à table sur une belle escalope de veau aux dés de tomate. À bon prix et en format magnum s’il vous plaît, ce Crognolo 2016 (63,75 $ – 11635757 – (5) êêê 1/2) demeure non seulement une affaire, mais permettra à une tablée entière d’apprécier ces mêmes tanins de velours et cette palette détaillée de flaveurs qui prolongent longuement la finale. Une maison qui a et met les moyens pour styliser des rouges toscans modernes, à peine racoleurs, tous tirés à quatre épingles. (5+) ★★★

Mediterra 2021, Poggio al Tesoro, Toscane, Italie (30,25 $ – 14041321). Ces toscans que l’on dit «supers» parce qu’ils assemblent merlot, syrah et cabernet sauvignon rendent ici fort palpables les terroirs frais du côté de Bolgheri. Celui-ci offre de la puissance derrière une formidable tension de sève, se partageant un fruité de prune, de cacao, de figue et de café à peine torréfié. L’ensemble structure le palais, l’accompagnant longuement, sur des notes fumées/boisées persistantes. (5+) © ★★★1/2

Chardonnay 2019, Hartford Court, Russian River Valley, Californie, États-Unis (40 $ – 14731736). Il arrive tout de même qu’un bon verre de chardonnay s’impose, tels une récompense, un moment d’abandon, un plaisir coupable capable de combler sans avoir à tout intellectualiser. Surtout sur une cuisine riche et exotique où les agrumes mûrs et les mangues dominent. Cette maison familiale vous en propose une telle version, avec son fruité riche et onctueux où poire, pêche, vanille et caramel au beurre s’affichent avec fraîcheur et longueur. Une sélection de vignobles maison dont on a greffé ici quelques parcelles du voisinage pour illustrer ce dont la Russian Valley est capable de livrer. (5) ★★★1/2

Barolo 2018, Giacomo Fenocchio, Piémont, Italie (57,75 $ – 15101306). Ce barolo se glisse en vous comme un chat patient devant une proie qui ne se doute pas encore de son futur immédiat. Moment de tension fine, de sens en attente de ce moment floral où rose et lavande (eh oui !) tracent déjà la voie à des tanins finement brodés, au goût de prune et de sous-bois. Un nebbiolo introverti qui se laisse approcher, toutes griffes rentrées. Se déguste merveilleusement bien maintenant. (5) © ★★★1/2