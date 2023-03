Ce blanc sec semble né sous le signe de la contraction et non sous celui de l’expansion. Il y a, bien sûr, les cépages autochtones carricante (ici pour 80 %) et catarratto qui jouent sur la dynamique d’ensemble, mais c’est surtout combinés au terroir qu’ils saisissent le palais et s’en emparent avec vivacité, tension et longueur. Bar au fenouil ? (5)

Le blanc ★★★ Le Sabbie dell’Etna 2021, Etna Bianco, Firriato, Sicile, Italie (21,90 $ – 14427638)