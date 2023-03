À la fois sec et mouillé, le millésime 2016 livre aujourd’hui des rouges appétents, ouverts, nuancés et prêts à boire. Celui de Pascal Chatonnet file ici sur les rondeurs de merlots bien mûrs, suffisamment élancés pour s’inscrire dans un registre de haute palatabilité. Tanins frais, fins, expressifs, évoquant le graphite et le sous-bois. Magret de canard ? (5) ©

Le canon ★★★ 1/2 Château Haut-Chaigneau 2016, Lalande de Pomerol, Bordeaux, France (31,25 $ — 866467)