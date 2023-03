Ce furmint s’inscrit dans la lignée septentrionale des blancs allemands et autrichiens en raison de sa légèreté, de son subtil perlant et des équilibres contrastés entre sucre et acidité. Un blanc bien vivant au goût net de kiwi, de poire et de citron, qui s’affiche en bouche avec une bonne dose de caractère. Un régal sur des feuilles de vigne farcies. (5)

Moins de 20 $ ★★ 1/2 Furmint 2021, Pajzos, Tokaj, Hongrie (15,05 $ – 860668)