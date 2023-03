Le cépage gros manseng s’invite ici avec de la truculence, de la verve et une propension fruitée stupéfiante de dynamisme. On y croit et on plonge, guidé par un Claude Loustalot qui en pousse l’expression avec une grande acuité. Il y a certes une pointe de volatilité, mais qui renforce ici le caractère de pomme verte et de citron confit. (5) ©

Le blanc ★★★ 1/2 Jurançon Sec 2020, Domaine Bru-Baché, Sud-Ouest, France (22,60 $ – 14555234)