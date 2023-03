C’est rieur et décontracté, et ça vous file entre la glotte et les amygdales avant même que les spaghettis se préparent à faire leur entrée en bouche. La carte de visite du dolcetto, qui, pour passer à table, simplifie le protocole avec son fruité de cerise aux envolées florales sur fond de souplesse et de fraîcheur. (5)

Le rouge ★★ 1/2 Dolcetto d’Alba « Pian Balbo » 2021, Poderi Colla, Piémont, Italie (17,50 $ – 13674362)