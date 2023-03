Eh bien le voilà tout trouvé votre verre de Bordeaux du lundi soir ! Pas des profondeurs abyssales ici sur le plan de l’interprétation ni de charge héroïque ou autre montée en puissance de tanins virils et compacts non plus. Plutôt un défilé heureux de sensations fruitées bien calées sur une trame souple, fraîche et fort digeste. (5)

Moins de 20 $ ★★ 1/2 Château Plagnac 2020, Cru Bourgeois, Médoc, Bordeaux, France (16,50 $ – 15105083)