La parole au Chianti Classico (2)

L’incursion se poursuit cette semaine en appellation Chianti Classico, avec son incontournable cépage sangiovese. Parmi les 40 échantillons dégustés à l’aveugle — et comme il était déjà mentionné dans ces mêmes pages —, un niveau d’excellence particulièrement enviable.

Tout au haut de la pyramide qualitative, totalisant 8 à 9 % des volumes du Chianti Classico DOCG, la version « Gran Selezione » officiellement mise en place en 2014 (rétroactif jusqu’en 2010) se veut être « une sélection dans la sélection », si on veut. Cette cuvée de haut vol inscrit au cahier des charges un minimum de 80 % de sangiovese spécifiquement issu du domaine, ainsi qu’un minimum de 30 mois de fût et de 3 mois de bouteille et s’avère être une sélection des meilleurs parcelles, cuves et millésimes donnés.

Démarrons avec quelques candidats de cette « grande sélection » avant de poursuivre brièvement sur les Chianti Classico ici proposés par ordre croissant de prix.

Il Grigio da San Felice Gran Selezione 2018 (49,25 $ – 12480291). Je retrouve une fois de plus cette classe, cette patine rencontrée dans le millésime 2010 tiré de ma cave personnelle. L’équilibre y est souverain. Cinq parcelles hautement qualitatives enrichies de clones triés sur le mollet — pardon, le volet — habillent cette cuvée de grande clarté, étoffée de tanins frais, mûrs et bien serrés, portée avec rigueur, profondeur et conviction. (5+) © ★★★★

Carpineto Gran Selezione 2016 (50,50 $ – 15072314). Le climat « froid » des deux hectares du vignoble du côté de Dudda (Greve in Chianti) concentre ici un fruité de grande fraîcheur. Le tout resserré par l’élevage en barrique, qui ajoute au caractère empyreumatique. Bien épaulé, le gaillard ! Accompagné de côtes de boeuf grillées ? (5+) © ★★★ 1/2

Santa Caterina Gran Selezione 2017, Castello di Albola (53,50 $ – 14400363). On passe déjà rapidement aux flaveurs animales où cuir, cèdre et noyau de cerise soutiennent un palais consistant, très frais. Longueur appréciable, bien qu’en deçà des attentes. (5) © ★★★

Castello Fonterutoli Chianti Classico Gran Selezione 2019, Mazzei (62,50 $ – 15051636). Six clones et huit sélections massales de sangiovese tracent ici un rouge moderne de facture, au fruité large et jaseur bien évidemment ennobli par un élevage approprié. L’ensemble demeure fort digeste, même si on aurait souhaité un peu plus de longueur en finale. (10+) © ★★★ 1/2

Tolaini « Vigna Montebello Sette » Gran Selezione 2019 (n.d. – 12612143). La forte présence de graves filtrantes sur fond limoneux combinée à une utilisation variée des boisés assure ici une autorité, mais aussi une remarquable présence aromatique à ce pur sangiovese. Un rouge ample aux tanins très frais, bien serrés, nuancé par des notes de menthe, de cèdre et de laurier-sauce. Beaucoup de panache, de longueur. (10+) © ★★★★

Lamole di Lamole 2020 (24,40 $ — 14991600). Maturité et fraîcheur sur un ensemble un tantinet vieillot. Équilibré, tout de même. (5) ★★ 1/2

Le Miccine 2019 (24,80 $ — 12257559). Notes de cerise au marasquin sur structure linéaire, épurée. (5) ★★1/2

Tenuta Perano 2019, Frescobaldi (24,95 $ – 13860270). Belle surprise ici ! Clarté, pureté et style sur un ensemble radieux, fort civilisé. À ce prix… (5+) © ★★★ 1/2

Ruffino Riserva Ducale 2019 (27 $ – 45195). En 1977, c’était LE chianti. Mais il est l’ombre de lui-même en 2023. Le tout passe bien, mais cela demeure simple pour le prix. (5) ★★ 1/2

Castello di Albola Riserva (27,25 $ – 10254717). Préférez-le au Classico pour le prix. Fruité expressif, bien frais, lumineux. Le tout pourvu d’un équilibre impeccable. (5+) © ★★★

Brancaia 2020 (28,30 $ – 12895104). Avec Fontodi et Fonterutoli, Brancaia marque mon trio gagnant ! Épuré et parfumé comme un grand pinot beaunois, aux tanins fins infusés de beaucoup d’amour. Sensuel. (5+) ★★★ 1/2

Villa Antinori Riserva 2019 (29,30 $ – 12629666). La classe. Profil reconnaissable entre tous en raison de son harmonie, de son registre finement détaillé (prune, graphite, fumée) et de sa parfaite symbiose boisée. (5+) ★★★

Volpaia 2019 (29,35 $ – 10858262). Un peu plus et on se retrouve à Pommard en raison d’une bouche consistante où fraise des bois, sous-bois et menthe fraîche filent sur une bouche ascensionnelle longue et maîtrisée. Et digeste avec ça. Préférez-le au Riserva. (5+) © ★★★ 1/2

La parole aux Chianti Classico (2), suite de la liste Il Grigio da San Felice Riserva 2019 (29,95 $ — 703363). La mâche fruitée offre densité et beaucoup de fraîcheur, sur un fond épicé où cerise, fraise ainsi que nuances d’orange dominent. Longue finale boisée. Avec des paupiettes de veau sur fond de sauce aux champignons et tomates ? (5 +) ★★★ 1/2 © Carpineto Riserva 2017 (30,50 $ — 10300023). La maison Carpineto s’est distinguée lors de notre exercice avec trois propositions de bon niveau. On habille ici le sangiovese d’une gabardine matelassée de tanins mûrs, riches et fruités, bref, de tanins magnifiques de fraîcheur. Très difficile de décliner un second verre ici ! (5 +) ★★★ 1/2 © Riecine 2020 (32 $ — 134833). Curieux nez iodé flairant les anchois. Déroutant. Mauvaise bouteille ? Pas noté. Le Miccine Riserva 2018 (35 $ — 11580135). Rien à redire, sinon qu’on aurait peut-être souhaité plus de profondeur à ce prix. Mais le vin convainc. Bouche ronde, lumineuse et éclatante, d’une séduisante texture. Classique. (5 +) ★★★ © Principe Corsini Cortevecchia Chianti Classico Riserva 2018 (36,75 $ — 14715701). Un rouge aux parfums de foudre, de cèdre et d’épices. Un rien linéaire, cependant. À ce prix, l’attente était plus élevée. (5) ★★★ Fontodi 2019 (39,75 $ — 879841). La maître sommelière Élyse Lambert et moi-même avons spontanément adoré ! Comment résister ? Ce qui frappe ici, c’est la cohérence, la haute définition des flaveurs de tartinade à la cerise et de zeste d’orange, le tout épaulé par des tanins très fins, expressifs, impeccablement intégrés au boisé. Race et longueur. À moins de 40 $, il fait la barbe à de nombreux crus classés bordelais ! (10 +) ★★★★ © Brancaia Riserva 2018 (40,25 $ — 10431091). Il y a beaucoup de vin ici, mais surtout une étoffe sensuelle que lui procurent 20 % de merlots bien mûrs. Le boisé y est envoûtant, savamment orchestré, participant à un toucher de bouche chaleureux, fort élégant. Le style est moderne, mais convainc au final. Petit bémol : les étiquettes, certes élégantes sur le plan graphique, mais qui peuvent se confondre entre elles parmi les nombreuses cuvées proposées. Excellent millésime de garde. (10 +) ★★★★ © Isole e Olena 2019 (42,25 $ — 515296). Paolo de Marchi, l’artisan à qui l’on doit l’iconique Cepparello, vendait récemment sa propriété (Groupe EPI, propriétaire entre autres de Charles Heidsieck et Biondi-Santi) avec la conviction du devoir accompli. Un perfectionniste, notre homme, et surtout l’une des grandes figures de Toscane. Ce cru se distingue rapidement lorsque dégusté à l’aveugle en raison de sa sève profonde de prune et cerise, toujours très fraîche, d’une étonnante sapidité même. Une référence en somme que ce pur sangiovese expressif et bourré de caractère. (5 +) ★★★ 1/2 ©

À grappiller pendant qu’il en reste ! Chianti 2020, Tenuta Poggiotondo, Toscane, Italie (18,40 $ — 15106633). Canaiolo et colorino complètent ici le sangiovese (85 %) avec ce tout « simple » chianti bio d’un charme immédiat. Le copain officiel et festif de toute trattoria qui se respecte, pourvu d’un fruité jaseur, nourri, simple et bien frais. Avec suffisamment de corps pour votre pizza triple pepperoni, hé oui ! (5) ★★★ 1/2 Langue Nebbiolo « Perbacco » 2020 Vietti, Piémont, Italie (32,75 $ — 15131177). C’est dans un esprit de finesse que ce nebbiolo déroule au palais ses prétentions. Sagement, presque dans la retenue. Pas très large, donc ; plutôt effilé comme une mine de crayon dont il partage les nuances de graphite. Souplesse et fraîcheur font le reste sur une allonge moyenne. Une bonne demi-heure de carafe n’est pas ici superflue. (5) ★★★ © Explication des cotes