Étrange cépage tout de même que le nerello mascalese. L’impression d’un délinquant en blouson de cuir nourri à même une révolte toujours prête à jaillir. Quel caractère tout de même ! Et quel nez diversifié de cuir et d’anis étoilé, d’herbes séchées et de fumée. Derrière, une structure, un mordant presque, d’une tonique ampleur fruitée. (5+) ©

Le basaltique ★★★ Etna Rosso 2020, Alberto Graci, Sicile, Italie (29,40 $ – 13041830)